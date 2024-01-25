Зарплатные ожидания российских студентов за год выросли на 25%.

В 2024 году российские студенты хотели бы получать зарплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса СберСтрахования жизни, которые приводит газета Известия.За год зарплатные ожидания выросли на 25%. Так, в 2023-м студенты оценили размер зарплаты мечты в 80,7 тыс. рублей.88% респондентов подчеркнули, что для них достойная заработная плата означает финансовую независимость.Второй по популярности способ достижения материальной свободы среди учащихся университетов — финансовые инструменты (вклады, накопительные счета и программы накопительного страхования жизни).34% респондентов связывают свое финансовое благополучие с открытием собственного бизнеса, еще 23% хотели бы иметь недвижимость под сдачу в аренду.