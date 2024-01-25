Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов: «VPN — вредная технологическая уловка,...

Руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов: «VPN — вредная технологическая уловка, которую придумали наши западные «друзья»…»Кто влияет на аудиторию: блогер или платформа? 24 января в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Запрещенные платформы как инструмент влияния на российскую аудиторию».Эксперты подняли тему трендов потребления контента в России в 2024 году и обсудили, кто влияет на аудиторию: блогер или платформа, на которой он размещает контент.Всем известно, что сегодня довольно просто попасть на запрещённую онлайн-площадку. Миллионы пользователей устанавливают VPN-сервисы для обхода блокировок, невзирая на предостережения экспертов.Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Минцифры РФ и модератор круглого стола Рифат Сабитов напомнил о рисках использования анонимайзеров:«VPN — довольно вредная технологическая уловка, которую придумали наши западные «друзья». Через эти сервисы собирается информация о пользователях, формируется круг их интересов. Таким образом получается влиять на аудиторию. Для меня странно, что люди продолжают пользоваться запрещёнными платформами. Содержательной части никакой интересной там уже нет. Многие инфлюенсеры там с начала СВО проявили свои истинные лица, стали иноагентами...», - отметил Рифат Сабитов.В ходе работы круглого стола эксперты отметили, что проблема с доступностью VPN-сервисов сегодня как никогда актуальна, но при этом уход с запрещенных ресурсов не оставит авторов и блогеров без поля для творчества и заработка, поскольку уже существует много российских аналогов.Материал подготовлен по информации ГТРК «Ставрополье» https://stavropolye.tv/news/191257