Erid: 4CQwVszH9pWvKK1W1VR С начала января интерес владимирцев к онлайн-шопингу вырос на...

Erid: 4CQwVszH9pWvKK1W1VRС начала января интерес владимирцев к онлайн-шопингу вырос на 53%Жители Владимирской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой.Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала вторая рабочая неделя января. Трафик в это время почти на 20% превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики МегаФона после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года владимирцы интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился практически в 1,5 раза.Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности – у Мегамаркета, трафик на него в январе вырос более чем в 17 раз. Интерес владимирцев к Ozon повысился более чем в 1,5 раза, к Wildberries – 1,5 раза.Жители Владимирской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 80%.«Мы видим, как резко растет интернет-трафик на маркетплейсах в январе: этот тренд начинается в новогодние праздники и продолжается практически весь месяц. Для комфортного онлайн-шопинга со смартфона необходим быстрый мобильный интернет, чтобы даже во время пиковых нагрузок можно было быстро найти нужный товар. Поэтому наши инженеры постоянно строят новые и модернизируют существующее объекты связи как в областном центре, так и в области. За 2023 год во Владимире и области мы провели работы на 80 базовых станциях, увеличив скорость интернета и емкость сети», – рассказала директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.МегаФон– всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.Реклама. ПАО «МЕГАФОН»