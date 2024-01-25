В четверг, 25 января, в областной столице сотрудники полиции проведут рейд, во время которого станут выявлять водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

В четверг, 25 января, в областной столице сотрудники полиции проведут рейд, во время которого станут выявлять водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Мероприятие проводится в целях снижения аварийности и тяжести последствий в ДТП, а также для пресечения случаев вождения в нетрезвом виде.«Сотрудники полиции напоминают водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.