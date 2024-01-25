Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о неустойчивом характере погоды и...
Синоптики предупреждают жителей Владимирской области о неустойчивом характере погоды и снегопадах.
Под влиянием циклона во Владимирской области (и в ЦФО) пройдут снегопады. Преобладающая температура воздуха ночью -7°C.
26 января во Владимире (и по области) ожидается до -5°C днём.
По данным МЧС и Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»), в пятницу будет облачно. Днём пройдет снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с.
Атмосферное давление — 748 мм ртутного столба. Влажность — 89%. Слабо возмущенное магнитное поле.
По данным Гидрометцентра России, 27 января в ЦФО также сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут снегопады (местами - сильные).
Народный прогноз погоды на 26 января:
«Лес шумит – к снегу, к оттепели»;
«Собака лежит, свернувшись – к холоду, вытянувшись – к теплу»;
«В лесу слышен треск деревьев – к затяжным, трескучим морозам».
Фото: freepik.com