Поддержка города облегчает предприятиям выход на рынок.

Поддержка города облегчает предприятиям выход на рынок.В 2023 году при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ) более 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что КРЗ курирует инновационные кластеры в Зеленограде и Троицке. Первый специализируется на производстве микроэлектроники, второй работает в сфере лазерных и радиационных технологий, а также новых материалов.По словам Собянина, КРЗ помогает локализовать бизнес в Москве, подобрать площадку и разработать прототипы изделий. Кроме того, корпорация является центром компетенций по аддитивным технологиям.С помощью Корпорации развития Зеленограда компании – резиденты кластеров привлекли более 840 миллионов рублей инвестиций.КРЗ стала инициатором запуска 25 кооперационных проектов по разработке новых продуктов. Корпорация организовала участие бизнеса в шести отраслевых выставках."Задача — облегчить предпринимателям выход на рынок", – подчеркнул Собянин.Так, одна из московских компаний создала систему климатического контроля с использованием российских датчиков. Разработка актуальна для медицинских учреждений, предприятий легкой и пищевой промышленности. Система соответствует всем критериям импортозамещения.Сотрудники КРЗ помогли масштабировать производство. Компания наладила деловые связи и расширила перечень заказчиков.Напомним, что особой экономической зоне "Технополис Москва" 18 лет. В состав ОЭЗ входит более 200 предприятий с 16,3 тысячи рабочих мест. Технополис принес экономике столицы более 160 миллиардов рублей.