Детский сал №15 в Коврове посетили сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда.

Детский сал №15 в Коврове посетили сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда. Об этом сообщила ГУ МЧС России по Владимирской области.Огнеборцы провели с ребятишками занятия по профилактике пожаров, рассказали о правилах безопасности и научили, как себя вести и что делать в случае возгорания.Малыши с большим интересом слушали спасателей и задавали вопросы. Наибольший восторг у дошколят вызвала «боевая одежда» сотрудников МЧС, которую дети даже смогли примерить.