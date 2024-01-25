Трагедия в Гусь-Хрустальном: пожар унёс жизни бабушки и внука. Как рассказали в региональной...

Трагедия в Гусь-Хрустальном: пожар унёс жизни бабушки и внука.Как рассказали в региональной пресс-службе МЧС, 20 января (в 8 утра) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Курлово, на улице Маяковского.По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение.Уточняется, что сотрудниками МЧС России было сформировали звено газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара.Увы, в доме были обнаружены погибшие бабушка и внук: женщина 1961 года рождения и подросток (2008 г.р.).Сообщается, что огонь был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 15 человек.«Причина пожара и обстоятельства трагедии выясняются. Расследование проводит Следственное управление СК России по Владимирской области...» - пояснили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Фото: freepik.com