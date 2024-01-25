Творческая мастерская Народный стиль продолжает знакомить школьников с Этнокультурной мозаикой...

Творческая мастерская "Народный стиль" продолжает знакомить школьников с "Этнокультурной мозаикой земли Владимирской"В планах - посетить 21 населенный пункт по всей стране. Владимирская творческая мастерская "Народный стиль" продолжает знакомить школьников с "Этнокультурной мозаикой земли Владимирской". В прошлом году проект получил поддержку Фонда президентских грантов.Его главная цель - сохранение и популяризация народных традиций среди детей и подростков. Участвуя в проекте, они знакомятся с древними обычаями народов нашей страны и особенностями их национальных костюмов.Занятия проходят в формате интерактивных лекций, творческих мастер-классов. Проект сопровождает большая передвижная выставка.