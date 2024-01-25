Об этом рапортует пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области.

Убившего своего отца мужчина сел в колонию строгого режима на шесть лет. Об этом рапортует пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области.Убийство произошло в ночь с 5 на 6 мая 2023 года в Гусь-Хрустальном. Оба мужчин распивали спиртное в частном доме. В ходе беседы между ними возник конфликт, сын схватил в руки молоток и другими бытовыми предметами удары по голове. Потерпевший скончался на месте, а душегуб позвонил своей жене и рассказал об этом. Она же и рассказала об этом правоохранительным органам.