В День студента, 25 января, во Владимире состоится вечеринка с дискотекой на льду.

В День студента, 25 января, во Владимире состоится вечеринка с дискотекой на льду. Об этом рассказала регионального правительства.Праздничное мероприятие начнётся в 18.00 на катке в Центральном парке. Для студентов и Татьян вход бесплатный.Кроме того, сегодня в Областном Дворце культуры и искусства пройдут музыкальные конкурсы и викторины по Татьяниному дню, а Владимирская областная филармония представит программу «Музыка в джинсах».