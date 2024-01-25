В Гусь-Хрустальном вынесли приговор отцеубийце. Преступление произошло весной прошлого года в поселке Добрятино. В ночь с 5 на 6 мая 39-летний осужденный выпивал вместе со своим отцом в

В Гусь-Хрустальном вынесли приговор отцеубийце. Преступление произошло весной прошлого года в поселке Добрятино. В ночь с 5 на 6 мая 39-летний осужденный выпивал вместе со своим отцом в частном доме. Как уточнили в прокуратуре, конфликт между родственниками произошел из-за того, что потерпевший негативно высказался о супруге сына. Тогда осужденный ударил папу кулаком в лицо. Тот