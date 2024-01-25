Оборудование позволит выполнять малотравматичные операции на удаление желчного пузыря, пластику паховых грыж и диагностику заболеваний брюшной полости. Лапароскопическая стойка – это

Оборудование позволит выполнять малотравматичные операции на удаление желчного пузыря, пластику паховых грыж и диагностику заболеваний брюшной полости. Лапароскопическая стойка – это высокотехнологичный комплект приборов, который позволяет проводить операции с использованием видеокамер. В таких случаях врачи делают надрез меньше, то есть операция становится менее травматичной. Комплектация таких стоек может быть разной, в зависимости от целей, но основные