Вопрос об этом обсуждался на заседании комитетов по местному самоуправлению.

В Коврове хотят построить паралимпийский центр для ветеранов спецоперации на Украине. Вопрос об этом обсуждался на заседании комитетов по местному самоуправлению.Инициатива принадлежит Денису Клеветову. По его плану, в новом центре должны помогать получившим увечья бойцам пройти реабилитацию и социализацию. Там мужчин будут готовить к спартакиаде с участием различных предприятий, в планах также возобновить подобные соревнования в городе.Ранее этот вопрос уже обсуждался, но денег депутаты не нашли. Сейчас же проект хотят реализовать благодаря гранту, заявку на который сотрудники комитета должны подать до 11 февраля. Грант в сфере спортивных проектов называется «Ты в игре», там будет три номинации: дети в спорте, безграничные возможности и корпоративный спорт.