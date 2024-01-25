От троллейбусов на автономном ходу до изменений в тарифной сетке. В горадминистрации презентовали «Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным

От троллейбусов на автономном ходу до изменений в тарифной сетке. В горадминистрации презентовали «Комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом». Ее начали разрабатывать еще в прошлом году. Особой конкретики до этого момента власти не давали. И вот теперь стало понятно, что первые изменения в движении транспорта вступят в силу уже с 3 февраля. Преобразования