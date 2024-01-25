В министерстве сельского хозяйства Владимирской области продолжается прием заявок на получение...
В министерстве сельского хозяйства Владимирской области продолжается прием заявок на получение гранта "Агростартап-2024"
Это средства областного бюджета, предоставляемые на конкурсной основе крестьянским (фермерским) хозяйствам - на их развитие.
В прошлом году из областного и федерального бюджетов на предоставление таких грантов выделено более 54 миллионов рублей. Было подано 30 заявок.
Направления: разведение крупного рогатого скота, рыбы, пчеловодство, выращивание клубники, малины, шампиньонов и одна заявка поступила на разведение оленей.
В этом году документы будут принимать до 13 февраля.
Все подробности - на сайте министерства.