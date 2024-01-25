Об этом пишут сотрудники прокуратуры Владимирской области.

В Муроме родственникам умершего льготника выплатят потраченные за лекарства деньги. Об этом пишут сотрудники прокуратуры Владимирской области.Так, надзорное ведомство выявило факт нарушения закона в сфере лекарственного обеспечения граждан. Страдающей желудочно-кишечным заболеванием женщине, которая являлась инвалидом 1 группы, врач назначил специальный препарат, который должен был выдаваться бесплатно.Лекарство не выдали ей вовремя, она была вынуждена покупать его за свои средства. Общая сумма купленных таблеток составила более 140 тысяч рублей. Впоследствии она умерла, а деньги ей так и не были выплачены.Прокуратурой был направлен иск в суд, где требуется взыскать с регионального Минздрава деньги, затраченные на лекарства, в пользу мужа и сына умершей женщины. Муромская горпрокуратура взяла под свой контроль рассмотрение дела.