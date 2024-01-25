Об этом пишет пресс-служба Муромского городского суда в ВКонтакте.

В Муроме суд закрыл табачный магазин и кальянную в жилом помещении. Об этом пишет пресс-служба Муромского городского суда в ВКонтакте.Так, один ИП и ряд физлиц устроили в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома магазин по продаже курительных смесей и табака для кальяна, а на втором этаже, уже в жилом помещении, они устроили кальянную, где и предоставляли соответствующие услуги.Истец, хозяин соседней квартиры, пожаловался на стойкий запах табака, что нарушает его права собственника, поэтому суд удовлетворил иск. Предпринимателей обязали прекратить работу магазина и кальянной. Пока что решение не вступило в законную силу.