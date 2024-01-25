В Патриотическом сквере Владимира появится новый памятник В Патриотическом сквере на Октябрьском...

В Патриотическом сквере Владимира появится новый памятникВ Патриотическом сквере на Октябрьском проспекте в этом году должен появиться новый памятник, солдатам Владимирского пехотного полка, сражавшимся на Крымской войне в девятнадцатом веке. Концепцию будущего благоустройства обсудили сегодня на выездном заседании общественной палаты Владимирской области.Анатолий Аннин, заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира:- Сегодня мы вышли на очередную площадку посмотреть на возможность размещения памятника в парке Патриот. Это дань памяти тем, кто защищает тыл, защищает свою малую родину и нашу великую Россию.Александр Капусткин, заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Почему именно памятник Владимирскому пехотному полку, который стоит в Крыму очень подходит, потому что по сути это первый памятник рядовому солдату российско-императорской армии. Это собирательный образ простого русского парня.Монумент должен логично вписаться в патриотическую концепцию сквера. Точные сроки реализации проекта пока не оговорены. Реализовать работу планируется поэтапно. Впереди - разработка и уточнение концепции памятника - с архитекторами и скульпторами. В будущем здесь могут быть установлены памятники воинам разных эпох, в том числе и героям СВО.Также в ближайшее время парк пополнится новыми военными экспозициями.Площадки для будущих памятников уже почти готовы.