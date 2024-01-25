Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства Владимирской области.

В прошлом году во Владимирской области поженились 8 047 пар. Об этом рассказали в телеграм-канале Правительства Владимирской области.Чаще всего мужчины вступали в брак в возрасте 24-х лет, а девушки – 21. Самой популярной датой для росписи стало 7 июля.Самому юному жениху было 17-ти лет, а невесте – 16. Аналогично, самому пожилому было 89 лет, а самой возрастной невестой было 85 лет.В нашем регионе зарегистрирован брак из 82-х регионов нашей страны. Кстати, первая женитьба была именно у мужчин, повторный брак чаще заключали женщины. А у 427-х поженившихся пар уже имелся один ребёнок, у 112-ти – двое, а у 33-х – трое и более.В этом году люди молодожёны стали чаще подавать заявление через Госуслуги – таких 42%.