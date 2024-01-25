В региональном штабе общественной поддержки для студентов и волонтеров Владимира прошел «урок...

В региональном штабе общественной поддержки для студентов и волонтеров Владимира прошел «урок мужества».Кто не знает своего прошлого - у того нет будущего. В региональном штабе общественной поддержки для 60 студентов и волонтеров сегодня прошел "урок мужества", посвященный 80-летиию со дня освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Его провёл Герой России - Владимир Ковтун.Денис Богданов - студент владимирского авиамеханического колледжа:- Такие мероприятия я поддерживаю, потому что это, в первую очередь, поддержка патриотизма. Защищать Отечество надо уметь. Старшее поколение - оно пережило многое, оно знает - куда больше нас! И, в принципе, то, как лучше, я думаю, они знают. И много чего могут рассказать нам.В составе разведгруппы Владимир Ковтун захватил документацию и образец американского зенитно-ракетного комплекса "Стингер". За это в 2019 году Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.Владимир Ковтун ответил на вопросы ребят. Также на встрече показали фильм о том, как стойко и мужественно жители Ленинграда выдержали почти три года блокады, пережив голод, холод, бомбежки и артобстрелы.Владимир Ковтун - герой России:- Нужно любить свою Родину! Любить ее не на словах, а именно своими делами. Изучать историю. Чтобы знать, какие события происходят и отчего.