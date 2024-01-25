62-летняя пенсионерка и ее 15-летний внук сгорели на пожаре в частном доме. В Следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Пожар произошел в городе

62-летняя пенсионерка и ее 15-летний внук сгорели на пожаре в частном доме. В Следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Пожар произошел в городе Курлово Гусь-Хрустального района 20 января. Загорелся частный одноэтажный дом на улице Маяковского. Когда на место прибыли пожарные – они увидели, что здание полыхает. Во время тушения огня