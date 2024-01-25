Правоохранители выявили факт незаконной вырубки 46 сосен на территории Андреевского лесничества в Судогодском районе.

Правоохранители выявили факт незаконной вырубки 46 сосен на территории Андреевского лесничества в Судогодском районе. Об этом рассказала региональной прокуратуры.«Неустановленное лицо произвело рубку 46 деревьев породы сосна на лесном участке, переданном по договору аренды в пользование ООО «Восход», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ущерб от незаконной деятельности превысил 600 тыс. рублей.Заплатить придётся арендатору, так как в ходе проверки было установлено, что он не обеспечил регулярный мониторинг переданных ему земель и допустил нелегальную рубку. Такое решение принял суд первой инстанции, и Владимирский областной суд после рассмотрения апелляционной жалобы оставил его без изменений.