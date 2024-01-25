Вязниковские правоохранители добились включения многоквартирного дома №10 на улице Владимирской в краткосрочный план проведения работ по капитальному ремонту общего имущества на 2024 год.

Вязниковские правоохранители добились включения многоквартирного дома №10 на улице Владимирской в краткосрочный план проведения работ по капитальному ремонту общего имущества на 2024 год. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В результате организованной проверки было установлено, что крыша здания находится в плачевном состоянии. В одной из квартир даже частично обрушились потолочные перекрытия.Тогда прокурор обратился в Вязниковский городской суд с требованием обязать органы местного самоуправления включить МКД в краткосрочный план региональной программы капремонта. Иск удовлетворён.