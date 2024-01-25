Во Владимирской области по нацпроекту самые протяжённые участки автодорог отремонтировали в Вязниковском и Кольчугинском районах.

Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, В 2023 году во Владимирской области, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», президентским указом Владимира Путина были отремонтированы обширные протяженные участки дорог в Кольчугинском и Вязниковском районах. Всего было приведено в нормативное состояние 17 разделов дорог, которые не только соединяют соседние регионы и населенные пункты с районными центрами, но и обеспечивают безопасное перемещение к школам, детским садам, объектам здравоохранения и культуры.За прошедший год во Владимирской области было отремонтировано свыше 156 километров автомобильных дорог различного значения - регионального, межмуниципального и местного. Площадь нового асфальтобетонного покрытия превысила 1,1 тысячу квадратных метров.