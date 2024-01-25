Владимирская областная научная библиотека приглашает на вечер памяти Владимира Высоцкого. 25...

Владимирская областная научная библиотека приглашает на вечер памяти Владимира Высоцкого.25 января - день рождения советского поэта, певца и актера Владимира Высоцкого.Областная библиотека для детей и молодежи приглашает всех ценителей его творчества на вечер памяти "Такую жизнь нельзя назвать короткой".В программе - выступления литераторов и музыкантов, просмотр документальных роликов, викторина.Начало в 18:30.Вход - свободный.