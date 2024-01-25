Владимирская областная научная библиотека приглашает на вечер памяти Владимира Высоцкого.
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Владимирская областная научная библиотека приглашает на вечер памяти Владимира Высоцкого.
25 января - день рождения советского поэта, певца и актера Владимира Высоцкого.
Областная библиотека для детей и молодежи приглашает всех ценителей его творчества на вечер памяти "Такую жизнь нельзя назвать короткой".
В программе - выступления литераторов и музыкантов, просмотр документальных роликов, викторина.
Начало в 18:30.
Вход - свободный.