Об этом пишут в пресс-службе Правительства Владимирской области.

Владимирские спортсменки привезли золото с межрегиональных соревнований по художественной гимнастике. Об этом пишут в пресс-службе Правительства Владимирской области.Состязания прошли в Туле в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В них приняло участие более 500 спортсменок из 17 регионов нашей страны. Наши девочки из команды спортшколы олимпийского резерва №5 стали первыми в групповых выступлениях.