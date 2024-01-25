Во Владимире на территории «Химзавода» загорелось производственное здание. В пресс-службе МЧС...

Во Владимире на территории «Химзавода» загорелось производственное здание.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области информируют, что в 9:30 утра в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу: город Владимир, улица Большая Нижегородская, здание №81 на предварительной площади 100 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Известно, что эвакуировано 6 человек.К ликвидации пожара привлекаются 12 единиц техники и 33 человека личного состава.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области