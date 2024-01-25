Владимирские власти презентовали новую транспортную схему. Первыми изменения увидят жители Юго-Западного района областного центра. Так, с 3 февраля для троллейбусных маршрутов №2 и №7 ..

Владимирские власти презентовали новую транспортную схему. Первыми изменения увидят жители Юго-Западного района областного центра. Так, с 3 февраля для троллейбусных маршрутов №2 и №7 конечной остановкой станет «Улица Фатьянова». Автобус №27, напротив, больше не будет заезжать на эту остановку, двигаясь из мкр. Вышка.В этом году также обещают установить дополнительные остановочные пункты: на юго-западе, на ул. Усти на Лабе и на Рпенском проезде, где также обещают совсем скоро пустить общественный транспорт.