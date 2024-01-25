Сегодня утром на территории химзавода загорелось производственное помещение. Звонок в МЧС поступил в 9:30. Пожар случился в здании по адресу ул. Большая Нижегородская, д. 81. На место выехали 30

Сегодня утром на территории химзавода загорелось производственное помещение. Звонок в МЧС поступил в 9:30. Пожар случился в здании по адресу ул. Большая Нижегородская, д. 81. На место выехали 30 спасателей и 9 единиц техники. К счастью, огонь удалось остановить и площадь пожара составила около 100 метров. Люди не пострадали. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю. Прокомментируйте