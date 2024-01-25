Во Владимире заключен контракт на разработку проектно-сметной документации кинотеатра...

Во Владимире заключен контракт на разработку проектно-сметной документации кинотеатра «Художественный».Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры - Ольга Дёмина.Как только документ вместе с экспертизой будут готовы - с ними обратятся в федеральное Министерство культуры, чтобы под этот проект получить финансирование.Ольга Дёмина ответила и на самый животрепещущий вопрос - почему вновь было перенесено открытие областного театра драмы. И когда ждать завершения работ.Ольга Дёмина, министр культуры Владимирской области:- Работы на объекте не прерывались ни на один день, в том числе, и в новогодние праздники. Надеюсь, что они завершатся в ближайшее время. Был период, когда вопросы были по техническому оснащению, это тоже объективная история. Ориентируемся на весну 2024-го года.Также Ольга Дёмина сообщила, что плановые показатели посещаемости учреждений культуры области перевыполнены - мероприятия прошлого года посетили свыше двадцати миллионов зрителей.2024-й год начался с праздничной недели в Суздале - новогодней столицы России.Новогодняя программа удалась, но морозы внесли свои коррективы - часть мероприятий пришлось отменить.По словам Ольги Дёминой, большое впечатление на гостей города произвело Ледниковое шоу Ирины Слуцкой и яркое свето-музыкальное представление "Свет Суздаля".И, как стало известно, главное событие года - тысячелетие древнего города, будут отмечать с 9-го по 11-е августа.Программу фестиваля пока держат в секрете, но одно известно точно - в мероприятиях задействуют реку Каменку, которая пользуется популярностью у туристов.Проект будет связан с историей города и министр культуры надеется, что он станет постоянным - и будет визитной карточкой Суздаля.