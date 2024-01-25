С 2024 года во Владимирской области действуют новые правила для получения социального контракта.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, для оформления социального контракта нужно учесть следующие изменения:1. Теперь среднемесячный доход будет рассчитываться на основе общего дохода всех членов семьи за три предшествующих календарных месяца, перед месяцем подачи заявления о получении помощи. Например, если вы подаете заявление в январе 2024 года, будут учитываться доходы за сентябрь, октябрь и ноябрь 2023 года.2. Теперь для того, чтобы заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (до 350 тыс. рублей) или на ведение личного подсобного хозяйства (до 200 тыс. рублей), вы должны успешно пройти тестирование в отделе социальной защиты по вашему месту жительства. Данный тест определит ваш уровень предпринимательских навыков.Средства социального контракта могут быть использованы для ведения собственного хозяйства, преодоления сложной жизненной ситуации, поиска работы или организации собственного бизнеса. В текущем году планируется заключить более 1300 сделок по соцконтрактам в регионе. Общая сумма выделенных средств составляет 288,7 млн рублей, из которых 254 млн рублей - это субсидии из федерального бюджета.