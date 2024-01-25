Во Владимирской области на М-7 произошло серьёзное ДТП, спасателями проводилась деблокировка...

Во Владимирской области на "М-7" произошло серьёзное ДТП, спасателями проводилась деблокировка пострадавшего.Сегодня (25 января) ранним утром (в 4:15) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Гороховецком районе. Если быть точнее: ФАД М-7 «Волга», 317-й км.Как сообщают в региональной пресс-службе МЧС, в результате серьёзного ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Сотрудниками проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 14 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России - 4 человека и 2 единицы техники.Других подробностей к этому часу (25 января, 8 утра) пока нет.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения!Если Вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области