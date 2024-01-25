Во Владимирской области прошла реконструкция современного боя с применением дронов Во Владимирской...

Во Владимирской области прошла реконструкция современного боя с применением дроновВо Владимирской области прошла реконструкция современного боя с применением дронов производства регионального Народного фронта.Активисты занимаются развитием новым технологий и совершенствованием БПЛА и РЭБ. Особое внимание уделяется обучению новых специалистов современной профессии пилота-оператора. Для этого Народный фронт регулярно передает учебные дроны военным частям. На них наши бойцы оттачивают навыки по управлению беспилотниками.Также региональный Народный фронт планирует закупить два 3D принтера для производства необходимых деталей.- Тренировочные дроны передаем ребятам. Это не первые и не последние. Чтобы они тренировались и сохраняли жизни наших земляков и жителей России. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за помощь.