Статистикой к празднику поделились во Владимирстате. На начало учебного года 2023 в регионе числилось 24,7 тысячи студентов. Причем почти половина из них – женщины (12 тысяч). Всего в регионе

Статистикой к празднику поделились во Владимирстате. На начало учебного года 2023 в регионе числилось 24,7 тысячи студентов. Причем почти половина из них – женщины (12 тысяч). Всего в регионе насчитывается 9 образовательных организаций высшего образования. Поступить в ВУЗы в прошлом году решились 8,1 тыс. человек – за последние 5 лет это самое большое количество первокурсников.