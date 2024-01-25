Неравнодушные жители Владимирской области продолжают оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции.

Неравнодушные жители Владимирской области продолжают оказывать посильную помощь участникам специальной военной операции. Так, члены движения «Вязники, своих не бросаем» начали изготавливать тактические носилки для бойцов. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что вязниковские активисты делают для военнослужащих массу полезных вещей. К примеру, они уже мастерили блиндажные свечи, плели маскировочные сети и изготавливали наборы «сухого душа».