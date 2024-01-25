Сегодня около 4 утра на 317-м километре М-7 рефрижератор врезался в попутный в «Камаз» с полуприцепом. В аварии пострадал 63-летний водитель. Из помятой кабины его пришлось извлекать сотрудникам

Сегодня около 4 утра на 317-м километре М-7 рефрижератор врезался в попутный в «Камаз» с полуприцепом. В аварии пострадал 63-летний водитель. Из помятой кабины его пришлось извлекать сотрудникам МЧС. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля «Аф», 1960 года рождения, двигаясь со стороны Москвы в направлении Нижнего Новгорода по правой полосе движения, совершил