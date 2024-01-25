Заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов рассказал, чем...

Заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов рассказал, чем рискуют владимирцы, занимая деньги в сомнительных конторахПравоохранители закрыли два лжеломбарда в Коврове.Прокуроры выяснили, что их владелец - индивидуальный предприниматель - работал незаконно. И не имел права предоставлять займы и кредиты населению. Как под вывесками ломбардов маскируются обычные "комиссионки"? И чем рискуют владимирцы, занимая деньги в "эмфэошках" и других сомнительных конторах?В интервью "Вестям" рассказал заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.