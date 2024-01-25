В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся документы и издания начала прошлого века.

В коллекции музея-заповедника «Александровская слобода» хранятся документы и издания начала прошлого века. Среди фолиантов нередко встречаются книги с библиотечной печатью. Эти бумажные свидетели эпохи напоминают нам о том, что 24 января александровской Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя исполняется 120 лет. Подтвержденные данные об этом событии музейщики «Слободы» обнаружили и в материалах Госархива Владимирской области, когда готовились к выставке «Душа была щедра и верою богата», посвященной теме благотворительности в уездном Александрове. В том числе изучили отчет, где подробно описывается организация библиотеки.Зав. экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника Анастасия Листопад рассказывает: «История создания отсылает нас к 1902 году, когда исполнилось 50 лет со дня смерти Н.В.Гоголя. Городская Дума нашла «... очень желательным открыть в городе библиотеку» в память о великом классике и чтобы «удовлетворить назревшую потребность местного населения в чтении». На это Городской Голова Сергей Николаевич Баранов (меценат и владелец ткацкой мануфактуры) при участии Думы ассигновал 200 рублей «для первоначального обзаведения», а затем ежегодно - по 75 рублей. Причем важной составляющей стало создание на «условиях доступных и необременительных даже для лиц с весьма скромными средствами».Огромные усилия в организации приложил и дворянский статский советник Сергей Семенович Стромилов (брат известного краеведа Николая Семеновича Стромилова). Благодаря его ходатайствам 11 января (по старому стилю) 1904 г. была открыта Общественная Публичная библиотека им. Н.В. Гоголя. Под нее в здании Земской управы отвели небольшое помещение «на антресолях второго полуэтажа». В попечительский совет (с единовременным взносом в 15 рублей на приобретение книг) вошел весь цвет уездного города: Стромиловы, Барановы, Растворовы, Беляевы. Кроме того, любой житель мог пожертвовать книги и периодические издания. С такой же просьбой Совет обращался к известным лицам, издателям и типографиям. В числе прочих на просьбу откликнулся редактор-издатель журнала «Вестник воспитания» Николай Федорович Михайлов. (В книжном фонде музея имеются такие выпуски). Всего в течение первого года после открытия поступило 803 книги и брошюры и 958 томов периодики.В следующем, 1905 году, библиотеку посетило 87 мужчин и 58 женщин. Места требовалось все больше и в 1906 г. она расположилась в подготовительном классе женской гимназии. А после этого переезжала еще многократно, каждый раз расширяя свои площади – таким спросом пользовалась наша «гоголевская» читальня. Напоминая о том времени, в музее-заповеднике на страницах раритетных книг можно увидеть скромный щтамп – «Александровская публичная библиотека им. Н.В. Гоголя».