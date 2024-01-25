Женщину обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следкоме, все началось в апреле 2018 года. Тогда обвиняемая предоставила в отдел соцзащиты

Женщину обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следкоме, все началось в апреле 2018 года. Тогда обвиняемая предоставила в отдел соцзащиты фиктивные документы с ложными сведениями о доходах. Афера удалась и женщина продолжила использовать схему вплоть до октября 2023 года. За это время она получила 338 тысяч рублей в качестве