Жительница города Вязники была вынуждена покупать «бесплатные» лекарства из-за отказа врача...

Жительница города Вязники была вынуждена покупать «бесплатные» лекарства из-за отказа врача выписать рецепт.А рецепт врач не выписала из-за следующих обстоятельств, цитируем:«… в нарушение законодательства РФ - по причине отсутствия лекарств в аптечной сети на дату ее обращения. Вследствие чего указанные лекарственные препараты истцом приобретались за счет собственных средств...»Об этом сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда.23 января текущего года заочным решением Вязниковского городского суда исковые требования жительницы города Вязники к «Вязниковской районной больнице» и Министерству здравоохранения Владимирской области о возврате денежных средств (и обязании — обеспечить её лекарственными средствами) были всё же удовлетворены.Выяснилось, что истец является инвалидом. В связи с пожизненным заболеванием ей был назначен инсулин Гларгин («Туджео») и таблетки «Форсига».Как итог: решением суда с «Вязниковской районной больницы» в пользу истца возвращено 5 719 рублей.Пресс-служба Вязниковского городского суда поясняет:«На Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Вязниковская районная больница» и региональное Министерство здравоохранения возложена обязанность принимать меры к бесплатному своевременному обеспечению истца лекарственными средствами инсулином Гларгин («Туджео»), «Дапаглифлозин» («Форсига») на период нуждаемости в полном объеме с учетом ее заболевания и назначения по медицинским показаниям, до момента отмены данных медицинских препаратов».Уточняется, что решение суда не вступило в законную силу.Фото: freepik.com