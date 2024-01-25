Правоохранители задержали 34-летнего ранее судимого жителя Владимира.

Правоохранители задержали 34-летнего ранее судимого жителя Владимира. Мужчину подозревают в краже денег из касс городских торговых точек. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Один из инцидентов произошёл в торговом павильоне на улице Чайковского. Обвиняемый стащил из кассы 34 тыс. рублей. Ещё 10 тыс. рублей он забрал из кассы в одном из владимирских торговых центров.Мужчина попал на записи камер видеонаблюдения, и вскоре его задержали. Отмечается, что на допросе он сознался в кражах.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант помещён под стражу.