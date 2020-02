В США состоялось официальное открытие первого полноценного и полностью автоматизированного супермаркета будущего Amazon. В нем нет кассовых аппаратов и очередей, а покупатели обслуживают себя сами

В США состоялось официальное открытие первого полноценного и полностью автоматизированного "супермаркета будущего" Amazon. В нем нет кассовых аппаратов и очередей, а покупатели обслуживают себя сами.Первый продуктовый нового формата — Amazon Go Grocery — на этой неделе запустился на Капитолийском холме в Сиэтле. В торговых залах общей площадью 715 кв. м покупателям предлагается свыше 5 тысяч товарных позиций, включая мясо, фрукты, выпечку, бакалею, свежеприготовленные блюда на вынос и органические продукты питания под брендом 365 Whole Foods.Рыба, курица и продукты из говядины привозятся несколько раз в неделю в индивидуальной упаковке. В целом, ассортимент Amazon Go Grocery мало чем отличается от крупного супермаркета, пишет GeekWire со ссылкой на представителей компании.Главная особенность торговой точки Amazon — это сложная система, сочетающая технологии компьютерного зрения, алгоритмы глубокого обучения и массу различных датчиков. Пользователю, зашедшему в Amazon Go Grocery, остается отсканировать QR-код через мобильное приложение, набрать товары в тележку и выйти. Оплата будет совершена автоматически.В потолок инновационного магазина вмонтированы сотни камер, которые в режиме реального времени следят, что и в каком количестве взял покупатель (будь то банка газировки или несколько апельсинов). Товары, которые были возвращены на полку, система не учитывает.Исключение — отдел с алкоголем. В этой секции постоянно дежурит работник, который потребует предъявить удостоверение личности.Первый экспериментальный "супермаркет будущего" компания Джеффа Безоса открыла в конце 2016 года. С тех пор Amazon тщательно отлаживала систему, поскольку технология работала некорректно: например, она не всегда замечала покупателей при большом скоплении людей и переставала "видеть" товар, когда его перекладывали на другое место. Кроме того, ранее в Amazon Go могли закупаться только сотрудники компании.