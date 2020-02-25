В апреле 2019 года учёные впервые получили изображение чёрной дыры. Тогда же они определили её массу. Теперь астрономы взвесили эту фотомодель другим методом и получили неожиданные результаты.

В апреле 2019 года учёные впервые получили изображение чёрной дыры. Тогда же они определили её массу. Теперь астрономы из России, Италии и США взвесили эту "фотомодель" другим методом и получили неожиданные результаты.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Astronomy and Astrophysics.Первой чёрной дырой, для которой удалось получить изображение горизонта событий оказалась "хищница" в центре галактики М87. "Снимок" был получен благодаря грандиозной системе радиотелескопов EHT, разбросанной по нескольким континентам. По результатам этого исследования эксперты определили её массу: примерно шесть миллиардов солнц.Эта цифра намного выше предыдущих оценок, сделанных на основе наблюдений за галактикой М87 в оптические телескопы. Поэтому авторы новой статьи решили перепроверить данные коллег.Они использовали взаимосвязь между массой чёрной дыры и характеристиками рентгеновского излучения падающего на неё вещества. Как уточняется в пресс-релизе МГУ имени М. В. Ломоносова, этот метод широко известен и протестирован на множестве чёрных дыр как в Галактике, так и за её пределами.Оказалось, что "хозяйка" М87 весит всего 50 миллионов солнц. Это примерно в сто раз меньше, чем получилось у команды EHT.Астрономы заново определили массу центральной чёрной дыры галактики М87.Иллюстрация NASA/JPL-Caltech/IPAC.Чтобы проверить собственные расчёты, авторы взвесили тем же методом центральную чёрную дыру галактики 3С 454.3. Масса этого объекта хорошо известна и измерена несколькими разными способами.Результат астрономов по 3С 454.3 хорошо соответствовал всем остальным измерениям массы этой чёрной дыры. Это значит, заключают исследователи, что метод работает хорошо.Получается, что проблема возникла всё-таки при определении массы по данным EHT. Напомним, что это было первое подобное наблюдение в истории, так что человечество не имеет опыта таких измерений.С другой стороны, разгадка может скрываться в самом объекте М87. Возможно, по каким-то причинам именно для него "рентгеновский" метод работает плохо. Поставить точку в этом вопросе должны дальнейшие наблюдения.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как определять массу чёрных дыр по вспышкам разрываемых ими звёзд.