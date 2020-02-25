Белоруссия в марте начнет импорт нефти через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды.

Белоруссия в марте начнет импорт нефти через Украину по нефтепроводу Одесса-Броды. Это еще один альтернативный маршрут поставки нефти вместо поставок от российских компаний, требующих от Белоруссии премии к цене поставки по трубопроводу "Транснефти"."Ведется работа по закупке альтернативной нефти с использованием южного маршрута, с украинской территории. Поставки по Одесса-Броды начнутся в ближайшее время, в марте", — сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. (цитата "БелТА").На первом этапе планируется поставка в объеме нескольких танкеров – свыше 160 тысяч тонн.Это может быть нефть азербайджанской компании. Нефтепровод Одесса-Броды построен в 2001 году между нефтетерминалом около Одессы и городом Броды в Львовской области Украины для поставок нефти. Поставки возможны в двух направлениях — для поставки через Черное море, и в реверсном направлении — из Одессы до Брод и далее по железной дороге.Ранее в январе Белоруссия получила первую партию 86 тысячи тонн норвежской нефти сорта Johan Sverdrup с доставкой танкером через Клайпедский порт. Далее нефть поступила для переработки на белорусский НПЗ "Нафтан" в цистернах железнодорожным транспортом.20 февраля "Белнефтехим" объявил о покупке еще 160 тысячи нефти без премии с перевалкой в Литве — два танкера прибудут в марте.Белорусские НПЗ перерабатывают до 2 миллионов тонн нефти в месяц. Как стало сегодня известно, "Транснефть" получила несколько заявок от российских нефтяных компаний для поставки в марте нефти на белорусские НПЗ.Белоруссия ранее отказалась от поставок российских нефтекомпаний. С 1 января 2020 года прекратили действовать прежние контракты с российскими нефтяными компаниями. В новых контрактах российские нефтяники предлагали учитывать премию к поставкам. Но Белоруссия отказалась от таких условий, поскольку цена российской нефти стала выше цен на европейских биржах. Неделей ранее российские нефтяные компании предложили Белоруссии новую ценовую формулу со снижением премии на 2 доллара каждый год.В прошлом году Белоруссия получала около 1 миллиарда долларов от поставок и переработки нефти, а в этом году после снижения пошлины в России из-за налогового маневра Белоруссия получит 700 миллионов долларов.Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта из-за загрязнения российской нефти.Белоруссия закупает российскую нефть по формуле, в структуру которой включены таможенные пошлины, и соответственно от их изменений зависит и цена на нефть для белорусских НПЗ. Налоговый маневр в России ведет к снижению таможенной пошлины для российских компаний и, как следствие, удорожанию нефти для Белоруссии.В 2020 году пройдет очередной этап налогового маневра в России (изменение акцизов и пошлин для российских нефтекомпаний), и цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за 1 тонну. По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 году белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 году нефть для производителей Белоруссии стоила около 50 процентов от мировой цены, то сегодня уже предлагается по цене выше мировых.