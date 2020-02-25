Котировки на фондовых торгах в США и других странах снизились. Рынок боится, что коронавирус нанесет ущерб мировой экономике.

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.Это самые крупные потери с октября 2016 года, когда агентство стало вести такие наблюдения.Больше всего из включенных в список бизнесменов пострадали генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moёt Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос, они лишились по $4,8 млрд каждый. При этом Безос по-прежнему остается самым богатым человеком в мире. Глава Facebook Марк Цукерберг потерял $3,48 млрд, а один из основателей компании Google — Ларри Пейдж — $2,7 млрд.Из российских миллиардеров за последние сутки больше всех потерял президент Лукойла Вагит Алекперов. Его состояние уменьшилось на $1,21 млрд. На втором месте глава Новатэка Леонид Михельсон ($692 млн), на третьем — вице-президент Лукойла Леонид Федун ($508 млн).Фондовые торги в США в понедельник завершились снижением котировок из-за опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике.23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться лишь верхушкой айсберга — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты.