Представители православного движения Сорок Сороков призвали закрыть в Санкт-Петербурге бар с провокационным названием GOD. Заведение открылось недавно на улице Рубинштейна. Активисты ..

Представители православного движения "Сорок Сороков" призвали закрыть в Санкт-Петербурге бар с провокационным названием GOD. Заведение открылось недавно на улице Рубинштейна.Активисты организации рассказали, что фасад здания, где находится бар, украшает терновый венец, а внутри заведения висит неоновый крест. "Мальчики-бармены в виде западных священников – это не фильм ужасов", – говорится в официальном сообщении группы во "ВКонтакте".В комментариях один из сторонников движения заявил, что над украшением бара работали "дизайнеры-сатанисты". Другой пользователь согласился с ним, отметив, что такое заведение "разжигает религиозную ненависть к христианам", передает "".