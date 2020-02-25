Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, россиянин Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом состоянии. 36-летний спортсмен был остановлен калифорнийским патрулем в ночь на понедельник.

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, россиянин Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом состоянии. 36-летний спортсмен был остановлен калифорнийским патрулем в ночь на понедельник.Сотруднику полиции не понравился вид россиянина, поэтому он арестовал его и довез до ближайшего участка в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, утром Сергей был отпущен под подписку о невыезде. При этом не сообщается о том, прошел ли Ковалев тест на уровень алкоголя в крови.Ковалев в ноябре 2019 года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и лишился титула чемпиона мира по версии WBO. На счету россиянина в профессиональном боксе 34 победы, 29 из которых нокаутом, а также четыре поражения и одна ничья.Напомним, Ковалев остается в центре скандала, связанного с обвинениями против него от американской модели Джейми Фронтц. Девушка подала уже несколько исков против спортсмена, который, по ее словам, жестоко избил ее после отказа в сексе.Сразу после первого иска со стороны модели Ковалев был задержан и отпущен под залог. Затем после нескольких заседаний суд обязал боксера выплатить девушке 650 тысяч долларов, но, как сообщила очередному судье Фронтц, она получила только 250 тысяч. Судебное дело в отношении россиянина продолжается и если его вина будет доказана, то спортсмену грозит до четырех лет тюрьмы.