Деньги сами поступят на счёт или в почтовое отделение

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие во Владимирской области, получат денежную выплату к Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Деньги будут выданы:– инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей – в размере 15 000 рублей,– труженикам тыла – в размере 5 000 рублей.Кроме того, региональным законодательством установлены ежегодные выплаты ко Дню Победы:– вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 3606 рублей;– лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («детям войны») – 1000 рублей.Суммарно к 9 мая выплаты получат более 95 тысяч жителей области. Учреждения социальной защиты населения должны будут перевести деньги в апреле. Никаких дополнительных данных сообщать не надо, средства поступят на счёт получателя или через почтовое отделение.