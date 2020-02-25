Закрытие магазинов в связи со вспышкой коронавируса было одной из основных причин, по которым Apple заявила, что не достигнет целевого показателя по доходам в текущем квартале. На данный момент 29 из 42 магазинов компании снова открыты.

Закрытие магазинов в связи со вспышкой коронавируса было одной из основных причин, по которым Apple заявила, что не достигнет целевого показателя по доходам в текущем квартале. На данный момент 29 из 42 магазинов компании снова открыты.Apple вновь открыла более половины своих розничных магазинов в Китае, сообщает Bloomberg. Большинство из возобновивших работу магазинов по-прежнему работают в сокращенном режиме. Некоторые торговые точки будут открыты менее восьми часов.Калифорнийский технологический гигант Купертино не сказал, когда снова откроются остальные магазины. Тем не менее, некоторые сайты Apple для конкретных магазинов показывают, что часы работы вернутся в норму уже в конце этой недели.Розничная торговля Apple в Китае имеет решающее значение для продаж компании. Закрытие магазинов было одной из двух основных причин, по которым Apple заявила, что она не достигнет целевого показателя по выручке в текущем квартале, заканчивающемся в марте.Главный исполнительный директор Apple Тим Кук сообщил сотрудникам на прошлой неделе, что розничные магазины в Китае "начинают открываться заново, но мы сталкиваемся с более медленным возвратом к нормальным условиям, чем ожидали".В недавнем квартальном прогнозе Apple озвучила ожидания по выручке в размере от $63 млрд. до $67 млрд., но тогда отражалась информация на основе оптимальной оценки темпа возвращения к привычному графику работы. Однако восстановление работы происходит медленнее, чем ожидалось. Apple не озвучила новый прогноз по доходам за текущий финквартал.Apple производит большинство iPhone и других гаджетов в Китае. Из-за коронавируса производство в Китае значительно пострадало. Почти все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка коронавируса.Foxconn, являющийся крупнейшим партнёром Apple, намеревается к концу февраля хотя бы наполовину возобновить своё производство в Китае, сообщало ранее агентство Reuters. Контрактный производитель также планирует возобновить 80% производства в Китае в марте.Apple начала перенос производства ряда своих новых гаджетов, выпуск которых намечен на первую половину 2020 года, сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок. Среди устройств, производство которых переносят на Тайвань, значатся AirPods Pro Lite, iPad и Apple Watch.Компания Apple пытается диверсифицировать свою цепочку поставок, постепенно увеличивая долю производства на Тайване, а также пытается поддерживать сотрудничество с другими поставщиками.По оценкам, по крайней мере одна треть производственных линий Китая будет простаивать в первом квартале этого года, и почти невозможно вернуться к нормальному уровню производства до конца февраля. Также сомнительно, что производство может быть возобновлено в течение первых десяти дней марта.